GdS – Napoli-Spezia, Mariani da 5,5: “Rigore Spezia dubbio”

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la prestazione dell’arbitro Mariani in occasione di Napoli-Spezia. E c’è qualche ombra.



In particolare, il quotidiano sottolinea come il rigore concesso allo Spezia sia un po’ leggero; nonostante questo, il contatto Fabiàn-Pobega c’è. Il rosso a Ismajili, per la sbracciata a Petagna, non c’è per il quotidiano, dato che “il cartellino per imprudenza sembra eccessivo“.

Infine, nessuna menzione dei due episodi dubbi in area di rigore dello Spezia: il tocco di mano e la strattonata a Fabiàn. Per la Gazzetta Mariani è stato da 5,5.

