GdS – Napoli, un fattore può favorire gli azzurri nel rush finale

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla corsa allo scudetto, con un fattore che può favorire il Napoli in campionato.

A seguire quanto riportato dal quotidiano:

“La Juventus è in semifinale di coppa Italia e presumibilmente ancora in Champions league, almeno per un altro turno. Anche Inter e Milan sono in semifinale di coppa Italia. Due di queste tre, andranno anche in finale, che si giocherà l’11 maggio, un paio di giorni prima della penultima giornata.

Cioè nel momento clou del campionato, a meno che a quel punto i giochi non siano già fatti, ma visto l’andazzo è davvero improbabile. Il Napoli ha anche questo piccolo vantaggio. Non ha distrazioni, può concentrasi con serenità sul campionato, lavorare in settimana soltanto per un obiettivo, tra l’altro senza la pressione di raggiungerlo perché a inizio stagione certo non avevano chiesto lo scudetto a Spalletti.

Che in questo momento ha il problema di trovare più gol, ma non certo quello di non prenderne. Il Napoli ha la difesa meno battuta del campionato. Koulibaly, Rrahmani e compagnia sono le fondamenta su cui si innalza il sogno.“

