La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riferisce di una nuova offerta proposta dal Napoli alla Roma per arrivare a Cengiz Under.

A quanto pare al centro di questa nuova offerta c’è Nikola Maksimovic più un possibile conguaglio di 10 milioni. A Gattuso Under piace, ma la Roma chiede 30 milioni per privarsi del turco; a causa di questa valutazione c’è stata una piccola frenata nella trattativa.

Ma con questa proposta ci potrebbe essere un nuovo decollo della trattativa.

