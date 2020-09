GdS – Osimhen ed il retroscena sull’incontro con De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma su Victor Osimhen, che ha già conquistato i tifosi del Napoli, e racconta un retroscena sull’incontro con De Laurentiis.

A quanto pare, nell’incontro che si è tenuto a Capri l’attaccante ha sempre fissato negli occhi il presidente del Napoli ammettendo che vuole vincere la Champion’s League. A colpire però è stato l’atteggiamento con cui Osimhen ha detto quella frase; un atteggiamento non da spaccone o da presuntuoso ma quello di una persona che vuole alzare sempre l’asticella.

Da lì è nato il feeling tra De Laurentiis ed il giocatore. Feeling che c’è anche con Gattuso, anche questo scattato al primo incontro “segreto”; Osimhen raccontò alla sua famiglia che il tecnico è “un uomo vero. Senti come ti parla, lo guardi negli occhi e senti che è vero e che non ti dirà mai bugie“. Poi il quotidiano, infine, riporta che Victor passerà il week-end di riposo in un albergo, dato che attende che gli sia consegnata la sua nuova casa in zona Posillipo. Casa che condividerà con la sua compagna Stephanie.

