GdS – Ottavio Bianchi: “Milan-Napoli sarà la partita più bella del campionato”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è possibile leggere un’intervista a Ottavio Bianchi, che parla della sfida tra Milan e Napoli.

Queste le parti salienti dell’intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano:

“Milan-Napoli sarà la partita più bella del campionato. Che sensazioni ho? Sarà uno spettacolo, sono due formazioni che ripartono da una serie di certezze consolidate. Osimhen e Leao assenti, quale peserà di più? Sono due rose rose talmente attrezzate che non possono fornire alibi. Senza Victor chi meglio tra Raspadori, Simeone o entrambi? Chi li vive giorno per giorno, Spalletti, sa qual è la scelta più opportuna.

Il Napoli ha un organico ben costruito, se è più forte adesso si potrà dire a fine stagione. Milan e Napoli hanno un modello simile, da seguire per chi vuole coniugare risultati sportivi ad un club in salute. Cosa mi ha impressionato maggiormente? Kvaratskhelia è senz’altro una bella novità. In Champions League servirebbero che tutte le squadre italiane scendessero in campo come quella di Spalletti.

Sono d’accordo sul fatto che per questa partita c’è qualcosa in più: chi vince guadagnerà moltissima autostima e non è da sottovalutare.”

Comments

comments