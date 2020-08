La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione relativa a Jeremie Boga, che interessa molto al Napoli, ed alla sua possibile alternativa.

Il Sassuolo, per Boga, non si allontana dalla richiesta di 40 milioni di euro e per ora la richiesta è valutata troppo alta dal club azzurro. In alternativa il Napoli sta pensando a Josip Brekalo, esterno offensivo del Wolfsburg.

Il club tedesco valuta il cartellino del giocatore sui 15 milioni di euro, con un contratto che lo lega al club fino al 2023.

Comments

comments