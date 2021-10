GdS – Per Italia-Svizzera l’Olimpico sarà al 100%. Si lavora anche per la Serie A

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta che per Italia-Svizzera, sfida in programma il 12 novembre, l’Olimpico sarà aperto al 100% della sua capienza.

La deroga per la partita degli azzurri è stata annunciata ieri dalla sottosegretaria Valentina Vezzali. Quella del 12 novembre, quindi, è un’altra tappa per la ripartenza, riferisce la rosea; la rosea sottolinea che si potrà accedere allo stadio solo con il Green Pass o con un test di negatività al Covid fatto non più di 48 ore prima.

Quello che rimane da capire è il tempo di attesa da questa deroga alla definitiva riapertura al 100% degli impianti sportivi. Per quanto riguarda il possibile periodo, la Gazzetta chiude riportando che fine novembre potrebbe essere tagliato questo traguardo.

Comments

comments