GdS – Per Kepa non si arriva alla chiusura, l’obiettivo è Keylor Navas

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla situazione dei portieri in casa Napoli. Keylor Navas è l’obiettivo del club azzurro.

Nel dettaglio, la rosea riporta che Meret attende la prima mossa da parte di Giuntoli. Per lui, infatti, conta giocare e gli andrebbe bene anche rinnovare per poi andare in prestito; altrimenti, Alex è disposto a rimanere e giocarsi il posto da titolare con chi verrà.

La Gazzetta continua, parlando del fatto che per Kepa il Napoli deve alzare l’offerta se vuole avere una possibilità. Infine, chi è in cima alla lista di Spalletti è Keylor Navas. Il PSG ha aperto al prestito biennale per lui ma non intende contribuire in modo eccessivo allo stipendio. Una situazione, quella dei portieri in casa Napoli, che ha portato Contini e Sirigu a rimanere bloccati.

Comments

comments