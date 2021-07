GdS – Per la sinistra c’è sempre Emerson Palmieri. L’alternativa è Tsimikas

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla degli obiettivi del Napoli per rinforzare la corsia mancina, con Emerson sempre in cima alla lista.

Il terzino sinistro, campione d’Europa con l’Italia, ha parlato anche con Spalletti e sarebbe felice di tornare a giocare per lui. Il Napoli per ora è attendista, con Ramadani e Zahavi, che gestiscono la procura del giocatore, che cercano di mediare la situazione.

In alternativa, a Giuntoli piace sempre il terzino greco Tsimikas, seguito già l’anno scorso; alla fine, però, il greco approdò al Liverpool di Klopp dove però non ha trovato molto spazio. La strada del prestito sembra percorribile ma si deve sempre andare con calma, chiude la Gazzetta.

