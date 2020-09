GdS – Quattro separati in casa Napoli che attendono di trovare squadra

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione generale in casa Napoli, con quattro giocatori che si allenano separatamente.

I quattro attendono di trovare un club in cui trasferirsi; in particolare sono Fernando Llorente, Arek Milik, Zinedine Machach e Adam Ounas. Questi quattro giocatori non fanno più parte dei piani societari, spiega la rosea, e quindi si stanno allenando a parte. La loro speranza è di trovare al più presto un club dove poter giocare e ritrovare le consuete abitudini.

Per ora, invece, la loro seduta comincia alle 10 per poi lasciare il campo poco prima che i giocatori arrivino a Castel Volturno per la seduta di gruppo.

Comments

comments