GdS – Rakitic offerto dal Barcellona per Fabian Ruiz: il Napoli vuole blindare lo spagnolo

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta le ultime di mercato in orbita Napoli, con il Barcellona che ha offerto Rakitic per arrivare a Fabian Ruiz.

Di tutta risposta, il Napoli ha riferito che preferirebbe monetizzare ma la vera intenzione del club è quello di blindare il centrocampista spagnolo. Da qui la volontà della società di trattare con il giocatore e con il suo entourage per il rinnovo di contratto.

Un rinnovo che dovrebbe prevedere una clausola rescissoria molto alta; il club è intenzionato a metterne una da 180 milioni di euro, ma su questo si continua a trattare.

