GdS – Ranieri: “Strategia per vincere è rispettare le regole”

Claudio Ranieri ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, dove parla dell’emergenza Coronavirus.

Di seguito le parti salienti:

“In questo momento dobbiamo rispettare le regole dettate dal Governo, per vincere la partita. Vedo ancora troppa gente per strada e non è buono, questo è un avversario silenzioso. Il modo migliore per ringraziare i medici, gli infermieri è rispettare le regole.

Da noi il livello è ancora tra i migliori, anche se il sud non è attrezzato come il nord. Spero che il virus non dilaghi troppo lì, perché sarebbe un problema contrastarlo; questa storia sarà una lezione per tutti. Spagna e Inghilterra stanno spostando il tiro rispetto alle settimane scorse.

Il Premier Conte sta gestendo benissimo la situazione; all’inizio guardavano con ironia i provvedimenti presi dall’Italia, ora siamo un modello da seguire. Con la Sampdoria, all’inizio sono stato in allarme ma poi mi sono tranquillizzato.

La profonda recessione economica provocata dalla pandemia sarà un’altra battaglia da combattere. Il calendario sarà stravolto, giocheremo in estate ma lo faremo con il sorriso. Per vedere la mia famiglia utilizzo Skype.”

