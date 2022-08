GdS – Raspadori è lo sforzo di De Laurentiis per Spalletti

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sull’acquisto di Giacomo Raspadori da parte del Napoli di De Laurentiis.

L’acquisto del giovane attaccante italiano dal Sassuolo è andato in porto per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Bonus così suddivisi: 3 milioni legati ad altrettante qualificazioni del Napoli in Champions League; 2 milioni legati a presenze, gol e assist.

La rosea fa pure il punto sui 30 milioni di parte fissa. Nel dettaglio, 5 milioni sono per il prestito oneroso e gli altri 25 saranno versati a partire dal prossimo anno in tre rate per l’obbligo di riscatto. Quello di Raspadori, tra l’altro, è l’acquisto più oneroso di De Laurentiis per un italiano.

