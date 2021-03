GdS – Rinnovo Insigne, offerta da 3 milioni di ADL ma arriva un “no”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta le ultime novità relative alla questione del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

A quanto pare, da parte del presidente De Laurentiis, c’è stata una prima offerta per il rinnovo. Offerta che comprendeva un rinnovo del contratto per cinque anni a 3 milioni a stagione; il capitano del Napoli ed il suo agente, però, hanno rimandato al mittente l’offerta.

La base da cui partire per parlare del rinnovo è quella dello stipendio attuale: 4,5 milioni a stagione. La rosea parla addirittura di un rischio di rottura tra le parti per la questione del rinnovo che nessuna delle due parti vorrebbe. Il presidente De Laurentiis considera Insigne il perno del futuro attacco post-Gattuso mentre Lorenzo ha sempre ribadito il suo amore per il club.

