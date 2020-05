GdS – Ripartenza Serie A, Napoli tra i 5 club contro la data scelta

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcuni retroscena sull’incontro di ieri, che ha deciso la ripartenza della Serie A. Il Napoli era contro la data scelta.

Nel conto totale, infatti, 15 club su 20 sono stati a favore della ripartenza per il 13 giugno. I 5 club contrari erano Torino, Udinese, Sassuolo, Sampdoria e, per l’appunto, il Napoli; i cinque club contrari chiedevano una settimana in più di preparazione e quindi fissare la ripartenza per il 20-21 giugno.

Alla fine ha prevalso la linea del 13 giugno, con le partite che si giocheranno ogni 3 giorni, riporta il quotidiano, e la Coppa Italia si concluderà a luglio. Semifinali di ritorno prevista il 1° luglio, mentre la finale il 22 dello stesso mese.

Comments

comments