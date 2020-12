GdS – Roberto Insigne: “Sogno scudetto al Napoli e Benevento salvo”

Tra le pagine de la Gazzetta dello Sport in edicola oggi è possibile leggere una bella intervista a Roberto Insigne, fratello di Lorenzo.

Roberto Insigne ha anche svelato il suo sogno: lo scudetto al Napoli ed il Benevento salvo. Di seguito le parti salienti della sua intervista, che potete leggere integralmente sul quotidiano in edicola oggi:

“Sono sempre sereno e sono sicuro che alla fine i valori emergono e, se te lo meriti, arrivi in alto. Nessuno mi ha regalato nulla, sono tornato in Serie A con il Benevento dopo quei sei minuti al San Paolo; i sei minuti più belli della mia vita. Per un napoletano giocare al San Paolo con quella maglia è un sogno e c’era anche Lorenzo con me.

Ero preparato quando il Napoli ha deciso di vendermi. Poi la piazza di Benevento è simile a quella del Napoli. Non pensavo che Inzaghi fosse così bravo, sinceramente; fin dal suo primo discorso in ritiro ho capito perché allena: è semplice, vive per questo. Voglio crescere per aiutare la squadra a raggiungere il suo obiettivo.

Il legame tra me e Lorenzo è molto stretto. Il mio sogno è lo scudetto per il Napoli ed il Benevento salvo. Del Piero ha ispirato entrambi, anche se io, essendo più giovane, ora ho Lorenzo come modello.“

