GdS – Ronaldo: “Le tre favorite sono Inter, Juventus e Milan. Il Napoli ha perso giocatori importanti”

Sulle pagine de la Gazzetta dello Sport è possibile leggere un’intervista a Ronaldo, il Fenomeno, dove parla della lotta scudetto.

Per Ronaldo le tre favorite sono Inter, Juventus e Milan e non c’è il Napoli. A seguire le parti salienti dell’intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola:

“Inter, Juventus e Milan sono le tre favorite in ordine alfabetico poi a fine mercato si vedrà. Sarà una stagione dove si giocherà da pazzi fino a novembre, poi ci sarà il Mondiale e poi si ricomincia chissà come. Un Mondiale senza Italia che effetto mi fa? Brutto, mi dispiace perché un po’ sono italiano.

In tanti pensano che sarà un duello Inter-Juve, io penso che chi vince lo scudetto non si può non considerare come favorita. Il Milan parte almeno alla pari di Juventus e Inter all’inizio. Le favorite sono tre e forse partono ancora più staccate dalle altre. Se vedo il Napoli molto staccato? Molto non so ma di sicuro ha perso giocatori importanti, Koulibaly soprattutto.

Poi aspettiamo di vedere cosa faranno da qui a fine agosto sul mercato, ma ad esempio la Roma ha fatto di più mi pare.“

