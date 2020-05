GdS – Rummenigge: “Orgoglio e umiltà per la ripartenza della Bundesliga

Karl Rummenigge ha rilasciato una bella intervista per la Gazzetta dello Sport, dove annuncia un torneo solidale insieme a Inter e Real Madrid.

Di seguito le parti salienti dell’intervista a Rummenigge:

“Mi sono messo in contatto con Marotta e Florentino Perez e abbiamo pensato a questo torneo solidale tra Bayern Monaco, Inter e Real Madrid. L’ho pensato come un gesto solidale verso Italia e Spagna, infatti il ricavato del European Solidarity Cup sarà diviso tra i due paesi per acquistare materiale sanitario.

Non ha ancora una data, ma direi Estate 2021; tra l’altro in Germania inviteremo circa 5.000 tra medici, infermieri e personale sanitario, per onorare anche il loro lavoro. Per quanto riguarda il riscatto di Perisic, ne parleremo con l’Inter.

Il concetto di igiene, o protocollo sanitario, è la cosa più importante ed è la soluzione di tutto. Se si riesce a convincere la politica, allora si può avere il permesso. Per la ripartenza della Bundesliga, abbiamo provato sia orgoglio che umiltà.

Il calcio può essere usato come esempio di un passo verso la normalità. Le regole sono attuabili ma si basano anche sulla serietà dei giocatori. Secondo me possiamo essere visti come una motivazione per ripartire, io incrocio le dita per una ripartenza in Italia.”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione in edicola de La Gazzetta dello Sport.

Comments

comments