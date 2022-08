GdS – Sacchi: “Cinque squadre in lotta per i posti europei, c’è il Napoli”

Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi dove parla del campionato che sta per iniziare.

Queste le parti salienti delle sue dichiarazioni, che è possibile leggere integralmente sul quotidiano in edicola.

“Vorrei vedere un campionato dove partecipano società con bilanci regolari e non in rosso. E poi vorrei una Serie A con più giovani, apriamo loro le porte e facciamoli giocare. Lotta scudetto? Se la squadra di Pioli non perderà l’umiltà lotterà fino in fondo, così come farà l’Inter. Anche se i nerazzurri devono imparare a giocare in undici. La Juve tornerà ad alzare la voce e attenzione alla Roma.

La lotta per l’Europa? Metto cinque squadre in lotta per i posti europei: Napoli, Atalanta, Lazio, Fiorentina e Torino. Non è escluso che una di queste squadre possa inserirsi nella lotta per un posto in Champions League. In questo campionato bisognerà fare attenzione a questi quattro: Lukaku, Vlahovic, Dybala e Leao.

Infine, vorrei che i giocatori si buttassero di meno e che aiutassero gli arbitri a dirigere le partite. Basta con le proteste e con gli assembramenti intorno all’arbitro.”

