GdS – Sacchi: “Giusto ripartire, ma in caso di problemi fermiamoci”

Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove parla della ripartenza del calcio e dei possibili scenari per la lotta scudetto.

Di seguito le parti salienti dell’intervista:

“Giusto ripartire con il calcio in Italia, è un fatto sociale e può essere visto come un segnale di ritorno alla normalità. Ma, in caso di nuovi problemi, fermiamoci. La salute è più importante di tutto e mi auguro che la faccenda del Coronavirus lo abbia insegnato.

Alla ripresa si troveranno meglio le squadre che hanno una strategia; sarà il collettivo ad essere decisivo, il carattere. Se dopo questo torniamo allo status quo, vuol dire che siamo un popolo di zucconi. Vorrei vedere più coraggio, più entusiasmo e più aggressività in campo.

Se ti alleni bene e programmi per tempo si può giocare nei nuovi orari. Quella delle 5 sostituzioni non è una grande idea, mi sembra più una cosa per favorire le grandi. Credo che ci sarà qualche sorpresa, soprattutto tra le squadre con molti giovani che trasmettono più entusiasmo e superano meglio i problemi.

Mi sembra che il calendario dell’Inter sia abbastanza facile e possa re-inserirsi nella lotta scudetto tra Juventus e Lazio. Preparazione atletica e paura incideranno in questa ripresa; la prima perché un Sensi entra prima in forma rispetto ad un Lukaku e questo inciderà. La seconda perché comunque il virus è entrato anche nella testa dei giocatori e non è detto che giocheranno al massimo.

Guarderò l’Atalanta che giocherà per tutta la città di Bergamo, la più colpita dal virus, e la squadra lotterà anche per chi non c’è più.”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Comments

comments