GdS – Savoldi: “Osimhen quest’anno è cresciuto. Ancora presto per parlare di scudetto a Napoli”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è possibile leggere un’intervista di Giuseppe Savoldi, doppio ex della sfida di questa sera.

A seguire le parti salienti dell’intervista, che si può leggere integralmente sul quotidiano.

“Per il contesto in cui gioca Osimhen ha lo stesso peso che ha avuto Lukaku all’Inter. Non c’è dubbio che l’Osimhen di quest’anno sia cresciuto; mi piace anche Anguissa, è funzionale ed è un bellissimo acquisto per il Napoli.

Osimhen e Barrow insieme sarebbero una bella coppia. Quando andranno via per la Coppa d’Africa mancheranno un bel po’. Ancora presto per parlare di scudetto a Napoli, l’organico c’è ma sono passate solo dieci giornate. Meglio restare calmi.”

