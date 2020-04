GdS – Serie A a giugno-luglio, due le possibili ipotesi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi illustra le due possibili ipotesi in caso di ripresa del campionato di Serie A e delle coppe europee.

Due ipotesi che portano la conclusione di campionato e coppe europee ad agosto. La prima vede la Serie A e gli altri campionati ripartire per primi e poi a seguire le coppe europee; coppe che si giocherebbero o in corsa o al termine dei campionati nazionali. L’assegnazione dei titoli ci sarà a luglio e le finali di Champion’s League ed Europa League si terranno ad inizio agosto.

La seconda ipotesi vede l’inizio dei campionati verso metà-fine giugno. Anche qui sarà data precedenza ai campionati e poi si svolgeranno le coppe europee; la modalità di queste ultime, però, cambierebbe e si potrebbe propendere per una final eight di Champion’s e Europa League. Due ipotesi che comunque dipendono dal virus e da come andrà avanti la curva dei contagi.

Comments

comments