GdS – Serie A, ipotesi due-tre partite in chiaro per le prime giornate: si tratta

In questi giorni sta tenendo banco la discussione riguardo la ripartenza della Serie A. L’idea in piedi è quella di trasmettere due-tre partite delle prime giornate della ripresa del campionato in chiaro.

Un’idea lanciata dal ministro Spadafora e che ha già trovato l’ok da pate di Sky. Un po’ come successo in Germania, dove alcune partite delle prime giornate sono state in chiaro per farle vedere a tutti. La stessa cosa si sta pensando qui in Italia, anche se limitata alle prime giornate del campionato.

L’ok di Sky c’è, che non avrebbe problemi a trasmettere due-tre partite in chiaro delle prime due giornate di campionato su Tv8. Il sondaggio, poi, è stato fatto anche con Dazn; a mancare all’appello, però, è la Lega Serie A, che ancora non si è espressa su questo argomento.

Questo perché un’operazione del genere potrebbe compromettere la forza contrattuale dei club per quanto riguarda i diritti tv. Il ministro Spadafora, comunque, ha già sottolineato più volte che questa iniziativa sarebbe presa per questo contesto unico, dato il periodo di emergenza che tutti hanno vissuto.

