GdS – Sky non paga l’ultima rata, in Lega si pensa ad oscurare il segnale

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime riguardo la vicenda dell’ultima rata che Sky deve pagare alla Lega per i diritti televisivi; una rata che Sky ancora non ha pagato.

Già la settimana scorsa il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso della Lega riguardo a questa vicenda, con il Tribunale che ha emanato un decreto ingiuntivo nei confronti dell’emittente televisiva. Un decreto che però non ha effetto immediato ma che permette a Sky di provvedere al pagamento in 40 giorni.

La suddetta, ultima, rata da pagare è pari a 131 milioni di euro; ora in Lega ci sono due strade percorribili: l’intransigenza o cercare di nuovo il dialogo e collaborare. La prima strada comporterebbe la conseguenza di oscurare il segnale, la seconda invece ad una collaborazione che ad oggi risulta quasi impossibile.

In Lega, comunque, i club sono divisi tra chi vuole dare un segnale di forza oscurando il segnale e chi vuole cercare di nuovo la collaborazione. Del primo gruppo fa parte anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che non ha escluso neanche un’iniziativa personale a tal proposito; intanto per lunedì prossimo è indetta una riunione per decidere come procedere, con Sky che attende proprio l’esito di questa riunione.

Img e Dazn, invece, hanno accettato la proposta di dilazione di pagamento proposta dalla Lega senza alcun problema; ad oggi, comunque, le rate versate da Sky corrispondono all’83% delle partite, con le ultime partite coperte in programma il 12 luglio. Il giorno prima della riunione indetta dalla Lega.

Comments

comments