GdS – Squadra e Gattuso arrabbiati per la sentenza, erano pronti a partire

La Gazzetta dello Sport si sofferma su come ha reagito la squadra ed il mister Gattuso dopo aver saputo della sentenza del Giudice Sportivo.

Tutti hanno reagito con rabbia alla sentenza che ha dato al Napoli la sconfitta a tavolino per 3 a 0 ed il punto di penalizzazione. Sia la squadra che Gattuso sono rimasti nelle rispettive abitazioni per rispettare il protocollo, racconta la Gazzetta, ma dal punto di vista sportivo c’è rabbia per l’impotenza che ha portato a questa decisione. Questo perché tutti erano pronti per partire in direzione Torino quel sabato.

Una partita che non si è giocata poi, ma la squadra era convinta di essere pronta per giocare alla pari con la Juventus.

