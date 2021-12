GdS – Stadi, ipotesi tampone per chi non ha ancora la terza dose di vaccino

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma anche sulla questione relativa all’ingresso negli stadi da parte dei tifosi.

In particolare, la variante Omicron del Covid continua a preoccupare tutta Europa. Per quanto riguarda l’Italia, l’ipotesi è quella di un tampone negativo (oltre al green pass rinforzato) per l’accesso allo stadio. Il pericolo ed il timore è che questo messaggio potrebbe fermare la campagna di vaccinazione, scetticismo condiviso dai presidenti di regione e dalle autorità sportive.

Una delle ipotesi che si sta studiando prevede che il tampone sia necessario per chi non ha ancora fatto la terza dose di vaccino. Infine, il sottosegretario Costa ieri ha sottolineato la possibilità di sanzionare i club con partite a porte chiuse nel caso di settori in cui i tifosi non indossano la mascherina.

Comments

comments