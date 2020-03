GdS – UEFA ed il Coronavirus, si pensa al blocco del FFP per un anno

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulle ipotesi che la UEFA può adottare in questo periodo di emergenza per il Coronavirus.

In particolare, la UEFA pare stia pensando ad una sospensione per il FFP di un anno. Questo nasce dal fatto che gli Stati stanno effettuando grandi manovre per la crisi in corso ed un possibile aiuto ai club sarebbe quello di non guardare il rosso in bilancio per quest’anno.

La stessa UEFA, comunque, ha istituito due commissioni apposite per capire quali provvedimenti prendere in questa situazione di crisi.

