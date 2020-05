GdS – Uefa pronta a ripartire: sbuca la possibile data di Barça-Napoli

Oltre a rivelare un retroscena sulla decisione presa ieri dalla Lega Serie A, la Gazzetta dello Sport parla anche della Uefa e delle due competizioni europee.

A quanto pare, infatti, la Uefa è pronta a ripartire con Europa League e Champions League nel mese di agosto. La data fissata per riprendere le due competizioni è il 6 agosto, con l’Europa League che comincerebbe prima della Champions League.

In quella data, infatti, si giocherebbero gli ottavi di EL, mentre il 7 e l’8 spazio a quelli di UCL. Nel caso in cui fosse tutto confermato, con Juventus e Napoli a giocare il ritorno degli ottavi di UCL, gli azzurri scenderebbero in campo l’8 agosto contro il Barça, al Camp Nou.

Comments

comments