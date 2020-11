GdS, ULTIM’ORA – Bakayoko con febbre alta ma non è Covid

La Gazzetta dello Sport, tramite il suo portale online, riporta le ultime novità relative alla condizione di Tiémoué Bakayoko.

Il report dell’allenamento svolto oggi aveva rivelato che il centrocampista non si è allenato a causa di un malessere. Gazzetta riferisce che Bakayoko ha la febbre alta ed è già in isolamento per precauzione. Gattuso, però, stava preparando la sfida contro il Milan con lui come uno dei principali riferimenti, riporta il portale.

La notizia buona è che non dovrebbe trattarsi di Covid, dato l’esito negativo dei tamponi fatti ieri dal gruppo squadra. Nel caso in cui Tiémoué non ce la farà, si sta tenendo pronto Diego Demme.

