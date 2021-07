GdS – Vecino nel mirino del Napoli, ma la sfortuna di Eriksen ha bloccato tutto

Matias Vecino era nel mirino del Napoli, soprattutto con l’arrivo di Luciano Spalletti come allenatore. La Gazzetta dello Sport ne parla oggi.

A bloccare un suo possibile arrivo al Napoli è stata la sfortuna capitata ad Eriksen. Il problema del danese ha bloccato la trattativa (con l’Inter che ha anche preso Calhanoglu) dato che una variante, per Simone Inzaghi, è gradita.

Per questo motivo Vecino non è più stato messo alla porta in direzione Napoli. Ogni ipotesi di cessione, chiude la Gazzetta, è ora in stand by.

Comments

comments