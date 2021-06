GdS- Zapelloni: “Il Napoli con pochi tasselli può fare il salto decisivo.”

Umberto Zapelloni nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto parlando del Napoli e del percorso dell’Italia in questo Europeo.

A Radio Marte, il giornalista della Gazzetta dello Sport parlando del Napoli ha detto: “Il Napoli parte da un valore Champions League pur avendo buttato la qualificazione l’anno scorso, con pochi tasselli può fare il salto definitivo. Non c’è bisogno di un mercato che stravolga ma di un mercato conservativo.

Bakayoko? Ha dato meno di quanto ci si aspettava, avevamo un ricordo più di sostanza. L’importante per il Napoli è non perdere i pezzi.Il Napoli ha solo bisogno di ritocchi per fare quei 3-4 punti in più per la Champions. Le ambizioni Scudetto riguardano soprattutto il mercato di Inter e Juventus.”

Zapalloni ha poi concluso parlando del percorso che sta facendo l’Italia in questo Europeo: “L’Italia ha rischiato tantissimo nell’ultimo turno contro l’Austria. Superato quello scoglio, anche psicologico, credo che l’Italia possa diventare la favorita per questo Europeo. L’Italia ha fatto vedere il gioco più bello, squadra solida in difesa e ha tanti giocatori che vanno in gol e creano. L’Italia ha la grande occasione di arrivare fino in finale e poi giocarsela.”

