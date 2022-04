GdS – Zola: “Scudetto? Inter favorita ma Napoli e Milan sono competitive”

Gianfranco Zola ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi dove parla della lotta scudetto. Per lui la favorita è l’Inter.

Di seguito le parti salienti dell’intervista rilasciata da Zola, che potete leggere integralmente sul quotidiano.

“Se mi aspettavo una volata così equilibrata in Serie A? Ora per lo scudetto vediamo uno sprint a tre squadre ma fino alla scorsa settimana poteva essere a quattro squadre. Il livello di competitività si è alzato e in Serie A si gioca meglio che in passato. Favorita per lo scudetto? L’Inter è in leggero vantaggio, perché già sa come si vince; anche Milan e Napoli hanno dimostrato di essere molto competitive, sarà una sfida all’ultima giornata.

Punto forte del Napoli? Ha un’ottima rosa con tanti ricambi, ed è la squadra più equilibrata. Cosa può fare la differenza? La qualità e la maturità con cui affrontare i momenti difficili. Rimpianti per non aver accumulato vantaggio? Forse il Napoli ne può avere di più, dato che è stato senza Osimhen a lungo.

I tre allenatori sono stati bravissimi, ognuno ha trovato la strada migliore per incidere. Insigne farà di tutto per riuscire a regalare lo scudetto prima dell’addio, sarebbe il modo migliore per chiudere la sua avventura al Napoli.”

