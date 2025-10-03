Serie A

Napoli-Genoa: conferenza Conte solo post gara

Antonio Conte non risponderà alle domande dei cronisti alla vigilia di Napoli-Genoa. Come era già accaduto nell’incastro con la sfida al Manchester City, nelle settimane di Champions League, Conte non terrà la conferenza stampa della vigilia di campionato.

 

 

 

