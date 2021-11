Genny di Gomorra: “So per certo che la volontà di Insigne è quella di voler restare a Napoli”

L’attore Salvatore Esposito che interpreta il ruolo di Genny Savastano in ‘Gomorra’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Ci aspetta una grande partita, Inter e Milan se le sono date di santa ragione nell’ultima giornata, dimostrando di essere lì in alto per merito sarà un bel banco di prova per il Napoli e per Spalletti, per testare ambizioni e forza della squadra. Napoli, Inter e Milan si giocheranno lo scudetto fino alla fine. Da appassionato dico che a livello di organico le milanesi hanno qualcosina in più rispetto al Napoli. Gli scontri diretti saranno fondamentali.

Spero che la società riesca a tenere la barra dritta per aiutare e sostenere Spalletti, pensando al mercato di gennaio. E poi che il club riesca ad avvicinare sempre di più i tifosi alla squadra, in modo che il sostegno resti sempre forte e costante.

Lorenzo da nostro capitano merita tutta la stima e la fiducia. So per certo che la volontà di Insigne è quella di voler restare a Napoli e chiudere la carriera nella sua città.

Per me Spalletti è un grandissimo allenatore e forse ha raccolto molto meno in carriera rispetto a quello che avrebbe meritato. Quando ho saputo che sarebbe arrivato a Napoli ero molto contento e i risultati, per ora, mi stanno dando ragione. Speriamo di continuare così”.

Comments

comments