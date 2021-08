Genoa, Ballardini in conferenza: “Napoli da scudetto, bisogna fare una bella partita”

Poco fa Ballardini, allenatore del Genoa, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Serie A.

A seguire le sue parole in conferenza:

“Mi aspetto un Genoa completamente diverso rispetto a quello visto con l’Inter perché è un dovere il nostro. Dobbiamo fare una gara diversa rispetto a quella scorsa. Gli errori da non ripetere? Bisogna fare tutto il contrario. Dobbiamo essere squadra, compatti, essere chiari nelle due fasi. Bisogna far vedere che il Napoli gioca contro una squadra che sa cosa fare e sa come metterlo in difficoltà in questo senso.

Come affrontare il tridente dei piccoletti del Napoli? Non puoi concedere tanto spazio al Napoli. Bisognerà limitar loro, prendendoli prima, cercando di condizionarli già da subito. Non dobbiamo farli ragionare serenamente per non dar loro la possibilità di esprimere tutte le qualità che hanno. Tutto questo lo puoi fare solo se copri bene il campo, sei aggressivo, mantiene alta l’attenzione e giochi da squadra.

Vasquez? Ha fatto già quattro viaggi dal Messico. E’ arrivato da tre giorni, è difficile dare un giudizio. Noi lo conosciamo perché l’abbiamo visto giocare in nazionale, ma diamogli tempo. Caicedo e Maksimovic? Dobbiamo fare una bella partita contro una grande squadra come il Napoli, che lotta per vincere il campionato. E’ giusto parlare solo di questa partita.“

