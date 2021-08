Genoa, Cambiaso: “Reagito alla grande dopo l’Inter, c’è rammarico”

Andrea Cambiaso, dopo la partita disputata contro il Napoli ed il gol segnato, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida.

Di seguito le sue parole:

“Segnare sotto la Nord per un genoano è stato indescrivibile. Mi sono buttato a terra dopo il gol, non riuscivo a contenere l’emozione. C’è rammarico perché dopo la gara di Milano abbiamo reagito alla grande, contro una squadra fortissima. Peccato, ma teniamoci stretta la prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare, solo tramite il lavoro otterremo risultati.

Dedica per il gol? C’erano tutti i miei amici e miei genitori che erano in tribuna, una dedica speciale per loro. Ora c’è la sosta, poi andremo a Cagliari per cercare di vincere. Siamo in crescita, dobbiamo dimostrarlo. Ci sono due settimane di tempo, dobbiamo allenarci bene.“

