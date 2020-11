Genoa, Faggiano: il direttore sportivo sollevato dall’incarico

Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo del Genoa. Lo conferma la società rossoblu con un comunicato ufficiale.

Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo del Genoa. A confermarlo è una nota ufficiale diffusa pochi minuti fa dai canali ufficiali rossoblu: “Il Genoa CFC comunica che il Direttore Sportivo Daniele Faggiano è stato sollevato dal proprio incarico”. Arrivato in Liguria lo scorso 8 agosto, Faggiano lascia la società proprio a pochi giorni dalla sfida contro il Parma, sua ex squadra.

