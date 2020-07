Alle 19 e 30 prenderà il via Genoa-Inter, seconda partita in programma per la giornata di oggi. I due allenatori hanno comunicato le formazioni ufficiali.

Di seguito le due formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Goldaniga, Zapata; Ankersen, Jagiello, Behrami, Rovella, Criscito; Favilli, Pinamonti.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, L.Martinez.

