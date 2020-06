La Juventus batte il Genoa e risponde alla vittoria di questa sera della Lazio allungando nuovamente in classifica.

Decidono il punteggio finale di 3-1 i gol di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa per i bianconeri e la rete di Pinamonti per i rossoblu. Con questa vittoria la Juventus torna a +4 sulla Lazio mentre per il Genoa resta complicata la lotta per la salvezza.

Comments

comments