Genoa, la proprietà americana vuole fare le cose in grande: per il ruolo di ds il sogno è Giuntoli

Il Genoa ha recentemente cambiato proprietà, passando dalle mani di Enrico Preziosi a quelle degli americani del fondo 777 Partners.

La cordata statunitense sogna in grande e ambisce a restituire al “Grifone” un ruolo di primo piano nel panorama calcistico italiano, e questa ambizione passa anche per un organigramma societario di alto livello, a partire dal direttore sportivo. Attualmente, il ruolo è rivestito dal dimissionario Marroccu, che dovrebbe essere, a breve, sostituito (a titolo temporaneo) dalla coppia Taldo-Mesto, ma per il futuro il sogno della nuova proprietà risponde al nome di Cristiano Giuntoli, che dopo aver fatto benissimo con il Carpi si è distinto anche durante la sua esperienza napoletana.

