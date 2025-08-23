Genoa-Lecce finisce in pari.

Genoa-Lecce secondo anticipo della prima giornata di campionato
finisce a reti inviolate
Risultato finale 0-0
Sassuolo-Napoli: positivo il debutto degli azzurri di Conte. A segno McTominay e De Bruyne (0-2, 17′ McTominay, 57′ De Bruyne)
Napoli: La prima formazione ufficiale dei campioni d’Italia
Elmas voluto dal Napoli e non solo
Sam Beukema: “Vorrei vincere lo scudetto”
Antonio Conte: “Infortunio Lukaku? Siamo abituati a non cercare alibi ma soluzioni”
Conte:”Serviranno tutti gli uomini a disposizione, l’anno scorso rosa striminzita”.
Ritiro patente a Giovanni Manna: La precisazione del club.
Sky: Il Napoli disposto a cambiare formula per raggiungere il proprio obiettivo
Conte:”Vincere due scudetti con il Napoli? Stiamo calmini e pensiamo a lavorare”.
Luca Marianucci: “Sassuolo-Napoli? È una emozione immensa difendere lo scudetto”