Genoa-Napoli 1-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 31esima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato il Genoa in trasferta. Le pagelle di Football Napoli News.

GATTUSO: 6 – Bello come partita dopo partita ha fatto crescere la squadra nel possesso palla e nel diventare padrone del campo. Positivo il palleggio e il giro palla che ha portato ala creazione di diverse palle gol soprattutto nel primo. Il mister però deve capire come concretizzare di più le occasioni create. Il perché dei tanti errori banali in appoggio e il perché anche con il Genoa la squadra ha pagato con il gol subìto dieci minuti di sbandamento ai inizio ripresa come già successo con l’Atalanta. Per il resto il Napoli cresce gara dopo gara e Gattuso è bravo a ottenere anche dalle cosiddette seconde linee un rendimento elevato.

MERET: 7 – Incolpevole sul gol sullo 0-0 compie un miracolo salva risultato.

HYSAJ: 5 – L’impegno non lo fa mancare ma in quanto a qualità nelle giocate deve migliorare e tanto.

MAKSIMOVIC: 6 – Si fa anticipare da Goldaniga sull’azione che ha portato al momentaneo pareggio del Genoa, per il resto una partita senza sbavature e con qualche intervento salvatutti.

MANOLAS: 6 – Non ancora al top della condizione, commette qualche leggerezza in fase difensiva che poteva costar caro, per il resto il solito guerriero.

MARIO RUI: 7 – Corre lungo tutta la fascia determinante in entrambe le fasi.

LOBOTKA: 7 – Abbina tanta quantità a tanta qualità, appena trova un po’ di coraggio in più per azzrdare qualche giocate più complicata…

POLITANO: 5 – Qualche tentativo si spunto nell’uno contro uno ma nulla più.

FABIÁN: 6,5 – Alterna giocate sublimi a momenti di pausa commettendo anche qualche errore di troppo negli appoggi, ma quando ha la palla tra i piedi è facile aspettarsi una giocata come l’assist a Lozano.

ELMAS: 6,5 – Partita davvero interewsante per quantità e qualità, con un primo tempo di grande livello ma nella ripresa è calato troppo.

INSIGNE: 7 – Imposta l’azione, cerca la conclusione, cerca l’assist, ripiega in difesa e fa diagonali difensive utili.

MERTENS: 6 – Il gol (e non è poco) salva una partita certamente non indimenticabile.

MILIK (dal 63′ al posto di Mertens): 4 – Non si rende utile in nulla, spreca con una giocata goffa l’azione del possibile 3-1 che avrebbe chiuso la partita.

LOZANO (dal 63′ al posto di Politano): 7 – Ancora uno step di crescita con il gol decisivo e in questa partita si è reso protagonista anche in fase di non possesso.

ZIELINSKI (dall’82’ al posto di Elmas): S.V. – Entra solo per far rifiatare Elmas.

YOUNES (dal’82’ al posto di Insigne): S.V. – Pochi minuti ma si fa notare per come fa respirare la squadra nel finale procurandosi qualche punizione utile alla causa.

ALLAN: (dall’86′ al posto di Fabiàn): S.V. – Bentornato in campo.

ARBITRO MARIANI (di Aprilia): 5 – Prestazione negativa, sbaglia tante valutazioni, non vede due gomitate a palla lontana dei genoani, bravo solo a non ammonire nessuno e ad annullare il gol di Elmas.

