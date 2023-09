Genoa-Napoli, il commento degli azzurri: “L’orgoglio dei campioni e il riflesso del Tricolore riportano il Napoli in superficie”

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Genoa, il profilo ufficiale del Napoli ha commentato la sfida.

L’orgoglio dei campioni e il riflesso del Tricolore riportano il Napoli in superficie dall’apnea di Genoa. Gli azzurri risalgono dallo 0-2 al 2-2 in una mezzora di rabbia e furore. A Marassi sembrava la serata della Lanterna per la doppia fiammata di Bani e Retegui a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Ma il Napoli non rimane in ginocchio. Si solleva prima con una frustata di sinistro di Raspadori e poi si scuote con una deliziosa girata al volo di Politano a pochi minuti dal 90esimo. Finisce in parità e c’è da prendersi l’oscurità della prima ora, ma anche la luce di una sequenza finale di fierezza e talento. Si ricomincia subito sul sentiero continentale. Mercoledì la Champions sfila sul red carpet internazionale. Il Napoli debutta in Portogallo, si apre la nuova avventura tra le stelle d’Europa…

