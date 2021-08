Genoa-Napoli: in vendita i biglietti per il settore ospiti

In ottemperanza alla vigente normativa, i biglietti del Settore Ospiti per la gara Genoa CFC – SSC Napoli, in programma domenica 29/08/2021 alle ore 18.30, potranno essere acquistati attraverso il circuito Ticketone.

L’acquisto potrà avvenire online al seguente link www.sport.ticketone.it

Sarà possibile acquistare i tagliandi da martedì 24 sino alle ore 19 di sabato 28 agosto. Per l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo stadio è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità.

Non sono previste limitazione alla vendita

Il costo del tagliando del settore ospiti è di € 25 Intero € 15 Ridotto U.16 (più diritti di prevendita).

NORMATIVA STRISCIONI – TAMBURI

Per posizionare uno striscione allo stadio è necessario essere in possesso di autorizzazione delle Autorità Competenti che deve essere richiesta tramite apposito modulo ed inoltrata alla Società Genoa CFC secondo le modalità riportate sul sito ufficiale http://genoacfc.it/autorizzazione-striscioni/

Qualora lo striscione sia già presente nell’albo nazionale pubblicato sul sito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non è necessario inviare alcuna richiesta.

Come riportato dal Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 04/08/2017, è possibile introdurre, all’interno dello stadio, tamburi e megafoni, previa autorizzazione delle Autorità Competenti.

Si precisa che il tamburo dovrà essere ad una battuta e che sarà necessario allegare il documento della persona referente per ciascun apparecchio di cui se ne richiede l’autorizzazione.

INFORMAZIONI UTILI SETTORE OSPITI

Parcheggio: Piazzale Kennedy

Orario apertura cancelli: 15.30

Capienza settore ospiti: 1.015

Ingressi dedicati: 81-82-83-84

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO:

Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando/pass, anche il Green Pass (si consiglia formato digitale).

La certificazione verde COVID-19 si ottiene quando:

• Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

• Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

MODALITA’ DI RILASCIO DEL GREEN PASS

a) puoi scaricarlo dal sito : https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

Maggiori informazioni puoi trovarle sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Il QR-code dovrà essere mostrato agli accessi dove sarà verificato elettronicamente dal personale deputato al controllo insieme ad un documento d’identità valido.

Sono esentati dall’obbligo di presentazione del Green Pass i bambini sotto ai 12 anni compiuti.

E’ inoltre obbligatorio portare al seguito una mascherina di tipo almeno chirurgica.

IN CASO DI MANCANZA DEL GREEN PASS, O DI GREEN PASS NON VALIDO E DELLA MASCHERINA AL SEGUITO NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALL’EVENTO.

