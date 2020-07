Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha annunciato la formazione scelta per la gara casalinga contro il Napoli, che avrà inizio alle 19:30.

I rossoblu dovranno ancora fare a meno dell’infortunato Criscito. In mediana si rivede Schone, mentre in attacco sarà Pinamonti a far coppia con Sanabria: solo panchina per il grande ex, Goran Pandev.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

