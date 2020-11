Il Parma batte il Genoa 2-1 nel Monday Night della nona giornata del campionato di Serie A.

Il risultato finale è stato deciso dalla doppietta di Gervinho per i crociati e dal gol di Shomorudov per i rossoblu. Per il Parma è una vittoria importantissima in chiave salvezza mentre il Genoa resta al penultimo posto in classifica.

