Genoa rinato grazie alla cura Ballardini: i numeri

Il Genoa sembra essere totalmente rinato dopo la cura Ballardini che ha sostituito Rolando Maran sulla panchina rossoblu.

7 punti nelle prime 13 partite per il Genoa sotto la guida di Rolando Maran. Una squadra che sembrava destinata alla retrocessione osservando alcune prestazioni come quella al Maradona contro il Napoli (6-0). Poi il cambio in panchina. L’arrivo di Ballardini ha decisamente dato una scossa a tutto l’ambiente: 14 punti in 7 partite, zona salvezza staccata e entusiasmo ritrovato.

Ritrovato anche un super destro che solo nel mese di gennaio ha segnato ben 5 reti.

