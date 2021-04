Genoa-Spezia, è 0-0 all’intervallo

Finisce il primo tempo di Genoa-Spezia, primo anticipo della 33^ giornata di Serie A. E’ 0-0 al Ferraris dopo i primi 45 minuti.

Lo scontro salvezza tra Genoa e Spezia è in scena al Ferraris di Genova. All’intervallo il punteggio è ancora ancorato sullo 0-0 con i rossoblu che si sono visti annullare un gol di Pandev al 28′. Non molte emozioni fino ad ora per due squadre che possono comunque guardare con un certo ottimismo alla classifica: il pareggio farebbe salire entrambe a quota 34 punti in classifica, provvisoriamente a -6 sulla zona retrocessione.

