Genoa-Udinese, pari e patta: De Paul risponde a Pandev, 1-1 a Marassi

Genoa-Udinese finisce 1-1, pareggio a Marassi nell’ultima anticipo di questo sabato di Serie A, valido per la 27^ giornata.

Pareggio a Marassi tra Genoa e Udinese, le due squadre si dividono la posta in palio. Il Genoa si è portato in vantaggio 1-0 al nono minuto con Pandev, bravo a ricevere il cross di Strootman e a battere Musso. Inizialmente Camplone aveva annullato per un tocco di mano che non c’era. Il VAR lo ha richiamato e l’arbitro ha poi convalidato il gol rossoblu. L’Udinese ha trovato il gol del pareggio con un calcio di rigore procurato da Pereyra e trasformato da Rodrigo De Paul. L’Udinese sale a 33 punti in classifica, 27 i punti del Genoa.

