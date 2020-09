Il Genoa, prossimo avversario in campionato del Napoli, è pronto a chiudere per l’acquisto di Luca Pellegrini.

Il calciatore è arrivato oggi a Genova dove ha sostenuto le visite mediche di rito e in queste ore sta ultimando le pratiche per la firma sul contratto. Il terzino sinistro arriva dalla Juventus in prestito secco.

Comments

comments